A2 UFFICIALE – Empoli conferma Castellani

Angelica Castellani raddoppia. La play classe 2000 arrivata l’anno scorso all’Use Rosa Scotti è stata confermata e sarà quindi nella cabina di regia della squadra anche nella prossima stagione.

Una conferma importante in un ruolo chiave, frutto della buona stagione che ha disputato quest’anno dando un importante contributo sia in fase di regia che come realizzatrice. E’ per questo che, anche il prossimo anno, coach Alessio Cioni ha deciso di puntare ancora su di lei, certo che potrà essere ancora una volta una giocatrice determinante per la squadra.

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa