A2 UFFICIALE – Empoli conferma coach Cioni

Quattordici volte Alessio Cioni. Sarà ancora lui, il coach castellano, a guidare l’Use Rosa Scotti nel prossimo campionato di A2. Dopo la splendida annata appena terminata col primo posto in stagione regolare, la semifinale playoff e l’imbattibilità interna, la società non ha avuto alcun dubbio a puntare di nuovo su di lui per riprovare la scalata alla massima categoria. Anche se per Alessio qualche sirena di altre società è suonata visto l’ottimo lavoro fatto negli ultimi anni, alla fine la scelta è stata ancora quella di proseguire in un rapporto che ormai va oltre il semplice aspetto tecnico. A lui, infatti, è legata non solo la consacrazione dell’Use Rosa nel panorama del basket femminile che conta a livello nazionale ma anche l’intero sviluppo di un movimento che, sulla scia della prima squadra, continua a crescere qualitativamente e quantitativamente.

L’impegno, ora, è quello di proseguire nella crescita di un gruppo giovane che già tante soddisfazioni ha regalato e di costruire una squadra che sappia recitare ancora un ruolo da protagonista. Il futuro, ancora una volta, si chiama Alessio Cioni.

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa