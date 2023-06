A2 UFFICIALE – Empoli conferma Manetti

By

Dopo la splendida stagione appena conclusa, la giovane pivot empolese sarà ancora uno dei punti di riferimento della nuova Use Rosa Scotti. Per lei potrebbe essere l’anno della consacrazione in A2

L’Use Rosa Scotti riparte da una certezza: Laura Manetti. La capitana, nata ad Empoli e cresciuta nella società biancorossa, sarà ancora un punto fermo del roster che inizierà il prossimo campionato di A2. E davvero era difficile pensare ad uno scenario diverso visto che, oltre al fatto di essere una pivot ‘fatta in casa’, ha dimostrato nella stagione appena conclusa di poter recitare un ruolo da protagonista nel campionato di A2. Laura ha chiuso infatti con 8,4 rimbalzi di media tirando col 49% dal campo ed il 68% ai liberi, segno di un campionato nel quale si trova a suo agio e, soprattutto, di una crescita costante nel corso degli anni. L’augurio è che nella prossima stagione possa fare ancora meglio. —

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa