A2 UFFICIALE – Empoli conferma Stoichkova

Dopo la scorsa stagione giocata su alti livelli non poteva mancare nella nuova Use Rosa Scotti: per la terza stagione consecutiva, Katrin Stoichkova vestirà la maglia biancorossa. Dopo essere arrivata nell’ultimo campionato di serie A1, l’ala bulgara classe ’99 è stata fra le grandi protagoniste del campionato appena terminato (per lei 29 presenze, 26,9 minuti e 12 punti di media a partita) ed è per questo che coach Alessio Cioni non ha avuto esitazioni nel decidere di puntare ancora su di lei, certo che saprà fare anche ulteriori ed importanti passi in avanti come successo fin dal suo arrivo a Empoli.

Felici di averti ancora con noi, Kate!!!!

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa