A2 UFFICIALE – Empoli ingaggia Angelica Castellani

E’ ufficiale: la nuova play dell’Use Rosa Scotti è Angelica Castellani, giocatrice che nelle ultime due stagioni ha giocato nella Cestistica spezzina.



Classe 2000, nata a Macerata, ha iniziato a giocare a Porto Recanati per poi crescere cestisticamente ad Ancona. Conosce bene la categoria per aver giocato un anno a Ponzano, poi a Civitanova Marche ed infine, appunto, in Liguria dove nel passato campionato è stata anche avversaria della Scotti andando peraltro in doppia cifra in entrambe le sfide. Per lei un’annata chiusa con cifre importanti (9,2 punti, 4,2 rimbalzi e 2,3 assist di media a partita) e, soprattutto, un ruolo di leadership all’interno della squadra. E’ per questo che coach Alessio Cioni, che la conosce bene, ha deciso di puntare forte su di lei portandola a Empoli.

Benvenuta in casa Use Rosa Scotti, Angelica.

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa