A2 UFFICIALE – Empoli ingaggia Dior Ndiaye

Dopo Elisa Leghissa un’altra giovane promettente arriva all’Use Rosa Scotti. Si tratta di Dior Ndiaye, pivot classe 2006 che giocherà la sua prima stagione nella serie A2.

Nata in Senegal, è arrivata in Italia grazie ad un programma di solidarietà dell’Unicef e, viste le sue doti fisiche e tecniche, ha iniziato a giocare a basket a Frascati dove ha fatto le giovanili e poi la serie B. Allo stesso tempo ha lavorato con l’Oxygen Roma con l’obiettivo di confrontarsi ad un livello più alto per migliorare così ed essere pronta al salto nel basket che conta. Ad offrirle questa possibilità è stato coach Alessio Cioni che è pronto a scommettere su di lei considerandola pronta per dare il suo contributo in A2

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa