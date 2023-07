A2 UFFICIALE – Empoli ingaggia Gisel Beatriz Villarruel

Un’italo-argentina per Alessio Cioni. E’ ufficiale infatti l’arrivo in casa Use Rosa Scotti di Gisel Beatriz Villarruel, guardia tiratrice nata in Argentina a Sunchales il 10 gennaio 1994 con i nonni di origine italiana.



Gisel inizia la carriera nella sua Argentina dove si mette in mostra togliendosi anche la soddisfazione di essere convocata nella Nazionale Under 18. L’arrivo in Italia si deve al Priolo che la prende per poi farle fare esperienza in serie B, a Catania, tre stagioni nelle quali risulta la miglior marcatrice della serie B meridionale. Da lì passa ancora in serie B a Riva del Garda con una stagione anche a Bolzano, nel 2017. Nel 2019 arriva il grande salto in A2 dove gioca a Marghera, per poi firmare a Vicenza dove resta due stagioni. Anche in questo campionato si mette in mostra con medie importanti e l’anno scorso punta su di lei Costa Masnaga. Ed ora l’Use Rosa Scotti con coach Alessio Cioni che decide di inserirla nel roster, certo che potrà dare un importante contributo alla squadra. Punti argentini per la nuova Scotti.

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa