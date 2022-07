A2 UFFICIALE – Empoli riparte da Stoichkova, Manetti e Ruffini

By

L’Use Rosa Scotti riparte da tre giovani: Laura Manetti, pivot classe ’99, Irene Ruffini guardia classe 2003 e Katrin Stoichkova guardia classe ’99, vestiranno anche il prossimo anno la maglia biancorossa. Le prime due sono nate e cresciute nel vivaio ed hanno vissuto gli ultimi, importanti anni guadagnandosi minuti e fiducia grazie alle loro buone prestazioni ed alla crescita costante sia dal punto di vista tecnico in campo che caratteriale all’interno del gruppo. Un percorso destinato a proseguire e, non a caso, coach Alessio Cioni le ha volute ancora nel roster.

La classe ’99 Katrin Stoichkova, bulgara di passaporto italiano, è invece al secondo anno a Empoli e si è guadagnata la conferma dopo la buona stagione che ha disputato. Anche nel suo caso il tecnico è convinto che ci siano ancora ampi margini di crescita e per questo ha puntato sulla sua conferma che è puntualmente arrivata. Per lei è un ritorno in A2 dopo il campionato giocato a Patti prima di arrivare all’Use Rosa. Il campionato di serie A2 riparte da tre giovanissime!!!



Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa