A2 UFFICIALE – Erica Degiovanni nuova playmaker della Thermal Casa Basket

Colpo Thermal. Ingaggiata Erica Degiovanni, play giovane ma con esperienze significative i serie A2. Piemontese di nascita (Casale Monferrato) e di approccio al basket, ha disputato tutte le categorie giovanili e la serie C con la società locale. Poi la chiamata dalle Panthers Roseto per disputare il campionato cadetto. Ottima stagione e il salto di categoria con Alperia Bolzano, e successivamente a Livorno sempre in A2. Campanella dal veneto ed Erica risponde presente alla NPT Treviso dove contribuisce in maniera determinante alla salvezza della squadra della Marca. Stagione 2002/23 esperienza nel girone sud della A2 con il Patti Messina, raggiungendo i quarti dei play off.

UFF.STAMPA THERMAL CASA BASKET