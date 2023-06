A2 UFFICIALE – Erica Reggiani è il primo volto nuovo della Polisportiva Galli

Esperienza, carisma e leadership. La Polisportiva Galli inizia con un vero e proprio colpo di mercato nei volti nuovi. Dopo la conferma di Maria Lazzaro, ecco la prima novità che porta il nome e cognome di Erica Reggiani.

Il Patron Argirò ancora una volta pone basi forti e mani affidabili per certificare che la nuova San Giovanni Valdarno ha tutte le volontà di primeggiare nel nuovo campionato di A2. Per quanto riguarda Reggiani, è una giocatrice che non ha certamente bisogno di presentazioni: classe 1994, veterana dei campionati di A1 e A2, ha indossato in carriera le divise di College Italia, Famila Schio, Lucca, Vigarano e Moncalieri. Con le piemontesi si è consacrata come giocatrice di valore e di sicura affidabilità, ergendosi a protagonista nella stagione 2020-21 quando trascinò la squadra con un gran campionato dalla A2 alla massima serie. Nell’ultima stagione ha chiuso con 7 punti e 2 assist di media a partita, contribuendo alla salvezza della squadra. Ad Erica il più caloroso benvenuto all’interno della Polisportiva Galli.

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI