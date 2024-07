A2 UFFICIALE – Eva Da Pozzo rimane a Treviso

Prima importante conferma in casa Nuova Pallacanestro Treviso in vista della prossima stagione. La società trevigiana ha infatti il piacere di annunciare la permanenza in orange di Eva Da Pozzo.

Ala, classe 1995, Da Pozzo è arrivata a Treviso nella scorsa estate, dopo una lunga esperienza con Udine, di cui era stata anche capitano e punto di riferimento.

E anche a Treviso ha confermato il proprio talento e un forte senso di leadership che l’ha portata a diventare uno dei pilastri della squadra di coach Matassini, dentro e fuori il campo. Ha chiuso il campionato con 30 gare disputate, 179 punti segnati 205 rimbalzi conquistati e soprattutto 16 stoppate rifilate alle avversarie. Numeri che le sono valsi quasi 12 punti di valutazione a partita, tra i migliori dati della sua carriera.

Quella che inizierà sarà per lei l’undicesima stagione in serie A2, una veterana della categoria nonostante i 29 anni appena compiuti. Un punto di riferimento per tutte le compagne e una certezza sia in fase offensiva che difensiva, ma soprattutto una leader all’interno dello spogliatoio.

La sua conferma è stata uno dei principali obiettivi della società, che vuole dare seguito all’ottimo lavoro dell’ultima stagione e provare a continuare il processo di crescita della piazza.

“Eva, come anche le altre giocatrici confermate dalla scorsa stagione, saranno le nostre pietre miliari – dice Alberto Matassini, allenatore di NPT – Nel suo primo anno a Treviso ha dimostrato di essere un vero e proprio punto di riferimento, per attitudine al lavoro, costanza nelle prestazioni e spirito di squadra. Tutte qualitá che abbiamo deciso di tenerci strette molto prima della fine dello scorso campionato.”

Ufficio Comunicazione NPT