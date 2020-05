La volontà reciproca di continuare a crescere insieme ha reso una pura formalità la firma del rinnovo da parte della giovane classe 2001 Franceschini. Queste le sue parole dopo la firma :

“Ho deciso di rimanere un terzo anno a Faenza perché per me è come una seconda famiglia e quando si trova finalmente un ambiente così fantastico sarebbe un peccato lasciarlo“

Uff.Stampa Faenza Basket Project