A2 UFFICIALE – Faenza conferma Greta Brunelli

Questo è quello che diceva Greta dopo la firma per la prima stagione a Faenza: “E’ stata una scelta ragionata ma anche istintiva. Mi ha colto in modo piacevole il loro interesse, mai scontato in questo ambiente. Mi hanno convinta come si sono presentati: umili lavoratori e felici; credo sia il posto giusto per fare un buon lavoro e realizzare il nostro progetto. Ed io dovrò far valere i miei quasi 30 anni perché, dopo Ballardini, credo di essere la più grande. Il mio motto è vivi e lascia vivere, ma non credo sia idoneo in questo contesto…. quindi, metto i tacchi e ballo. Vinciamo e facciamo casino”.

Siamo contenti Greta che tu abbia deciso di rinnovare con noi e a caldo le sue parole sono state:

“Sia per non voler finire una stagione così, sia per continuare un percorso ma soprattutto per non lasciare quello che ho trovato in questa splendida realtà.Io e “Sansone” ci siamo, con tanta voglia di ripartire, insieme alle mie belle compagne, staff, dirigenti e tutti quei tifosi appassionati che non ci lasciano mai. Mi piacerebbe rivedervi in tanti ed emozionarci insieme al PalaBubani a cui ormai sono affezionata”. A presto Greta

Uff.Stampa Faenza Basket Project