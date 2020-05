A2 UFFICIALE- Faenza conferma Lucia Morsiani

Un altra importante conferma in casa Project. Anche Lucia non ha avuto dubbi sul firmare il rinnovo, ed è molto determinata in vista della prossima stagione. Queste le sue parole :

“Per me è un onore indossare questa maglia e ogni anno è una soddisfazione far parte di questo gruppo. Giocare a Faenza è davvero un desiderio che ho da quando sono piccola ed è ormai 5 anni che insieme a questa società inseguiamo obiettivi ogni anno più ambiziosi. L’avventura continua!! Vi aspetto tutti al PalaBubani appena sarà possibile.”

Uff.Stampa Faenza Basket