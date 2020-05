A2 UFFICIALE – Faenza conferma Schwienbacher

Per il quinto anno consecutivo nel ruolo di play Faenza conferma Schwienbacher. Queste le sue parole dopo la firma del rinnovo :

“Sono molto felice di rimanere a Faenza. Dopo la stagione passata, che mi aveva lasciata molto rammaricata, mi sembrava giusto finire ciò che si era iniziato.

Sono molto contenta di poter restare qui per il quinto anno consecutivo e poter far ancora parte di questo gruppo affiatato di giocatrici, ma soprattutto sono contenta per la fiducia che mi ha sempre dimostrato la società.

Speriamo di rivederci presto!

Uff.Stampa Faenza Basket Project