A2 UFFICIALE – Faenza piazza il colpo Liga Vente

Dopo la più che positiva, ma breve esperienza con Preskyenite, Faenza tessera la sua seconda straniera della propria storia, e anche questa volta la provenienza è dall’Est Europa.

Liga Vente, classe 1991, è un centro di nazionalità lettone di 190cm che vanta una notevole esperienza nel campionato italiano di A2, culminata nell’annata 2018/2019, con Costa Masnaga, con la quale ha conquistato il primo posto in regular season e la promozione in A1.

Nell’ultimo campionato ha militato nel girone Nord nelle fila della Libertas Basket School di Udine dove viaggiava con 12 punti e 9 rimbalzi di media a partita .

La lettone è una giocatrice rapida e forte fisicamente, che si muove bene sia spalle a canestro, sia in uscita dai pick and roll.

Con l’acquisto di Vente il Project va a potenziare il reparto lunghe che si era indebolito dopo la partenza di Baldi.

La società Basket Project ringrazia il procuratore Marco Florio e la sua agenzia 13 Basketball Management grazie alla quale è riuscita a portare a Faenza, Rachele Porcu e Liga Vente.

L’abbiamo contatta per sapere cosa l’ha spinta a firmare per Faenza. Queste le sue prime parole :

“Faenza è una squadra matura e piena di talento nonostante all’interno del roster ci siano molte giovani. Nelle ultime stagioni hanno sempre disputato campionati egregi, sempre in posizioni di alta classifica, sfiorando la serie A1 negli ultimi 5 minuti dello spareggio contro Vigarano che, in quell’annata giocava in A1. Faenza è una squadra che ha spirito battagliero e ha sempre fame di vittorie e per me queste due caratteristiche sono molto importanti perché si sposano appieno con il mio carattere. So che loro lavorano duramente durante la settimana e i risultati sul campo parlano chiaro e questo mi ha spinto nell’accettare senza dubbi questa società perché è ciò che cercavo. I risultati parleranno da sé con il lavoro settimanale. Non mi piace fare previsioni perché ogni partita è una storia a sé.”

Uff stampa Faenza Basket Project