A2 UFFICIALE – Faenza rinnova Caccoli

Finisce nel migliore dei modi la sosta forzata di Caccoli , che causa un brutto infortunio rimediato durante la preparazione, l’aveva tenuta lontano dal campo di gioco. Oggi Silvia ha sostenuto l’ultima visita e come sperato da tutti è arrivato finalmente il semaforo verde.

Queste le parole di Silvia appena avuto il referto della visita:

“Sono stra felice di poter finalmente rientrare a pieno regime nella mia(dopo tanti anni mi considero ormai faentina doc) amata squadra! Dopo una stagione di stop forzato, mi hanno dato il tanto desiderato via libera all attività sportiva! Spero di rientrare e portare, oltre al mio entusiasmo, tutto l’agonismo e l’aiuto possibile a questa squadra! Ringrazio le mie compagne, Paolo , Mario e tutto lo staff per la vicinanza, la comprensione e l’affetto che mi hanno dimostrato in questo difficile periodo! Ma finalmente questa brutta parentesi è finita!. Pertanto vi aspetto numerosi al PalaBubani per rivivere insieme le emozioni uniche che solo questo splendido sport ci può regalare”

Con la riconferma di Caccoli il Faenza Basket Project chiude ufficialmente il mercato. A questo punto non ci resta che aspettare di conoscere quelle che saranno le date per riprendere l’attività agonistica.

Uff.Stampa Faenza Basket Project