A2 UFFICIALE – Faenza rinnova Franceschelli

Altra riconferma in casa Project. Ecco le parole a caldo di Federica :

“Com’ è che si dice … Non c’è due senza tre e il quattro viene da sé. Quindi eccomi ancora qua, prontissima per un’altra stagione a Faenza. Sono molto contenta di poter giocare per questa città, dove si vive di pallacanestro e non vedo l’ora di poter tornare al PalaBubani per portare a termine quello che non siamo riuscite a fare quest’anno davanti al nostro bellissimo pubblico. Speriamo di riuscire a vederci presto nel mentre vi abbraccio virtualmente tutti”.

Uff.Stampa Faenza Basket Project