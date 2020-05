A2 UFFICIALE – Faenza rinnova Meschi

Meschi sarà per un altro anno una giocatrice di Faenza. Causa un brutto infortunio Arianna non è riuscita ad esprimere appieno le sue qualità, e proprio quando stava tornando in forma è arrivata la sospensione del campionato causa Covid19. La sua avventura a Faenza non poteva certo finire così. Ecco le sue parole dopo la firma del rinnovo :

“ringrazio la società di avermi dato un’altra opportunità di giocare in questo fantastico gruppo in cui mi sono sempre sentita come in famiglia. Cercherò di ricambiare l’affetto dei numerosi tifosi impegnandomi al massimo. Vi aspetto al più presto al Pala Bubani”

Uff.Stampa Faenza Basket