A2 UFFICIALE – Faenza rinnova Soglia

Nel reparto Pivot la prima firma è quella di Serena Soglia. Prodotto del settore giovanile è diventata nonostante la giovane età un punto fermo della squadra. Queste le parole di Serena dopo la firma :

” Sono felicissima di poter giocare ancora per la mia città. Credo molto in questa società e nei suoi progetti, e sono molto onorata della fiducia che anno su anno mi viene riconfermata. La mia promessa è quella di continuare a dare il massimo per questi colori e per i tifosi che per noi sono una valore aggiunto difficilmente descrivibile. Non vedo l’ora di ricominciare ad allenarmi insieme alle mie compagne e spero arriverà presto il momento di rivedervi tutti al PalaBubani.“

Uff.Stampa Faenza Basket Project