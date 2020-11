A2 UFFICIALE – Faenza riparte da coach Sguaizer

E-Work Faenza Basket Project è lieta di annunciare che Diego Sguaizer è il nuovo capo allenatore. Classe 1974 di Brescia, Sguaizer ha già un palmares importante a livello femminile. Una promozione in Serie A2, due Coppe Italia della stessa serie vinte consecutivamente (nelle edizioni 2018 e 2019) con il Basket Team Crema e una promozione sfiorata nella massima serie. Nel 2019 inoltre ha preso parte al progetto #ragazzeintiro per la Nazionale Italia assistendo coach Crespi ex capo allenatore Italia. Dopo l’esperienza in Serie C Gold a Gardonese, Sguaizer ritorna nella pallacanestro femminile appoggiando il nostro progetto. Sguaizer è il profilo che la società stava cercando e siamo molto felici di poterlo accogliere nella nostra realtà.

Le parole del presidente Mario Fermi:

“Ho conosciuto Diego due anni fa a Campobasso durante le final eight di Coppa Italia. Mi ha da subito fatto un’ottima impressione dal punto di vista umano.

Affrontandolo poi in campo nella semifinale di Coppa Italia con Crema, ho apprezzato il modo con cui gestisce la propria squadra: professionale, esigente, capace di tirar fuori il meglio.

Quando la settimana scorsa si è presentata la possibilità di portarlo a Faenza, gli abbiamo illustrato i nostri obiettivi, i nostri imprescindibili valori e il nostro progetto.

Diego ha condiviso, entusiasta di far parte di questo realtà. A quel punto la scelta è stata semplice.

Sono veramente molto contento di essere riuscito a portare Diego a Faenza, un allenatore importante per un progetto con delle ambizioni importanti.”

Le prime parole di Coach Sguaizer:

“Faenza ha un progetto consolidato iniziato diversi anni fa che, per la bravura della società, sta portando avanti.

Arrivo in punta di piedi pronto per conoscere appieno l’ambiente che mi circonda.

Conoscere al meglio le ragazze per riuscire a metterle nelle situazioni migliori per poter trovare la strada che ci conduca a raggiungere i risultati.

Sono carico ed entusiasta di questa scelta.”

A nome di tutta la società un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura sperando di raggiungere grandi successi insieme.