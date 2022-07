A2 UFFICIALE – Fall e Servillo restano all’Alperia Bolzano Basket

Daniela Servillo e Safy Fall sono oramai il connubio e le basi del team bolzanino, dalle quali riparte anche la prossima stagione.

Bolzanine di adozione con tanta esperienza e leadership a favore della squadra e delle più giovani.

Ciao Sofy, si dice Basket Club Bolzano e si legge Safy Fall, racconta a chi ancora non ti conosce o a chi vuole sapere più di te quando è nata questa unione e cosa ti auguri per la prossima stagione.

“Innanzitutto ti ringrazio per le belle parole, è proprio vero, ormai vengo spesso associata al BCB e questo per me è un piacere enorme, un onore, ma soprattutto una responsabilità! Il Basket Club Bolzano mi ha accolto tanto tempo fa, mi ha fatto crescere, mi ha fatto diventare la giocatrice che sono ora, qui ho trovato una casa, una famiglia e ormai i colori del BCB sono nel mio cuore!

Per la prossima stagione quindi sono motivata a fare bene, purtroppo l’anno scorso a causa di numerosi infortuni non ho mai potuto raggiungere la forma migliore, quindi quest’anno devo mettercela tutta per recuperare tutto quel tempo e tornare a combattere per questi colori!”

Ciao Dany, oramai la capitana del BCB da diverse stagioni. Raccontaci da quanto sei a Bolzano, della stagione passata e dei propositi per la prossima.

“Sono a Bolzano da 5 anni e quest’anno come gli altri due abbiamo sofferto molto il periodo storico che stiamo vivendo, molto discontinuo, e la posizione in classifica raggiunta sicuramente non è quella in cui speravamo, ma alla fine l’importante è che sia andato tutto bene.

Per il prossimo anno spero solo che vada un po’ meglio, cercando di superare i limiti e gli errori degli anni passati.”

Il BCB riparte da questi importanti rinnovi e punti di riferimento!

ufficio stampa Basket Club Bolzano