A2 UFFICIALE – Feba Civitanova si assicura le prestazioni di Giorgia Rimi

La Feba Civitanova Marche continua le operazioni con il mercato in entrata. Dopo gli arrivi di Irene

Bolognini e Angelica Castellani si aggiunge un'altra giovane promettente del panorama cestistico

nazionale. Il gm Elvio Perini ha tesserato per la prossima stagione l’ala grande, classe 2000, Giorgia

Rimi. Alta 185 cm con un ottimo tiro e molto abile in difesa, si tratta di una giocatrice di prospettiva

già nel giro delle nazionali giovanili: nata a Partinico (PA), muove i primi passi nell’Olimpia

Alcamo dove già si mette in mostra e viene ingaggiata dalla Virtus Eirene Ragusa, uno dei top club

della serie A1. Il grande passo arriva nel 2016/2017 con le prime apparizioni in Prima squadra ed

anche in serie B: la sua crescita è continua costante tanto che viene convocata stabilmente nelle

nazionali giovanili ed in prima squadra trova sempre più minuti, e punti, durante le partite. Nella

scorsa stagione l’approdo a Ponzano in A2 ed adesso l’arrivo a Civitanova Marche dove Giorgia

ritroverà Angelica Castellani, con cui ha condiviso la stagione a Ponzano e Giorgia Bocola con cui

ha condiviso l'esperienza azzurra in alcune occasioni. “Sono molto contenta della mia scelta e non

vedo l’ora di entrare in questa nuova squadra – commenta Giorgia – Mi aspetto sicuramente una

grande esperienza, molta energia e tanta fiducia fra noi giovanissime. Ritrovo Angelica con cui

abbiamo passato sei mesi insieme, abbiamo subito legato sia per l’intesa in campo che al di fuori.

Mi ha convito il progetto della Feba perchè ritengo vincente l’idea di un gruppo giovane, in cui

ognuno può esprimersi e crescere individualmente ed in gruppo”.

–

Ufficio Stampa Feba Civitanova Marche