A2 UFFICIALE – Federica Merisio firma con il Sanga Milano

Solo vent’anni ma già tanta esperienza nella categoria: così si possono sintetizzare carta di identità e curriculum di Federica Merisio, nuovo acquisto del Sanga.

Playmaker classe 2003, Federica va a rafforzare ulteriormente il back-court a disposizione di coach Pinotti mettendo a disposizione del club Orange grandi capacità tecniche costruite in un percorso giovanile di alto livello nelle fila del Geas e affinate negli ultimi anni con l’esperienza ad Empoli delle ultime due stagioni. Con la squadra toscana Merisio ha collezionato cifre interessanti, come i 7 punti di media (con anche prestazioni da oltre venti punti) e un buon minutaggio. Prima di Empoli Federica ha esordito in Serie A1 con la maglia Geas, confermandosi come un prospetto più che interessante.

“Sono molto orgogliosa e onorata di entrare far parte del Sanga”, ha dichiarato la neo Orange aggiungendo: “ci tengo a ringraziare la società per avermi dato questa opportunità che cercherò di sfruttare al meglio. Il Sanga è una società importante che mi ha sempre affascinato. Sono felice di far parte del progetto, non vedo l’ora di cominciare cercando di creare sin da subito sintonia con il gruppo per iniziare al meglio!”–

Matteo Liberti