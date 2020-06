A2 UFFICIALE – Federica Pompei ad Umbertide per la terza stagione consecutiva

La Pallacanestro Femminile Umbertide comunica che Federica Pompei farà parte del roster di serie A2 anche nella prossima stagione. Si tratterà della terza stagione consecutiva, per la play romana classe 1998, in maglia bianco-azzurra. “Chicca” è diventata una delle giocatrici più rappresentative della compagine umbertidese, grazie alle sue giocate che hanno estasiato il Pala Morandi in queste due ultime ed indimenticabili annate. Il play doppio zero della PFU ha giocato 47 partite e realizzato 412 punti nelle ultime due stagioni. Nella prossima stagione, Federica toccherà le 50 presenze con la maglia bianco-azzurra, un traguardo che poche cestiste hanno avuto l’onore di raggiungere.

Nell’ultima annata la regista capitolina ha realizzato più di 8 punti di media a partita, in doppia cifra in sette occasioni, in particolare alla prima di campionato quando, con i suoi 22 punti, ha trascinato alla vittoria le umbertidesi su Faenza.

Queste le parole di Federica nel giorno della riconferma:”Sono molto entusiasta di questo rinnovo perché sono sicura che con questa squadra possiamo terminare ciò che abbiamo lasciato in sospeso l’anno scorso. L’obiettivo sarà quello di raggiungere altre grandi soddisfazioni e coinvolgere sempre di più i nostri tifosi”.



“Sono molto emozionata – prosegue Chicca – per questo ringrazio la società di avermi confermato per il terzo anno consecutivo perché ormai quando penso a Umbertide penso a famiglia”.

La società, lo staff ed i tifosi sono felici di poter contare sul talento di Federica anche per la prossima stagione!

Uff stampa PF Umbertide