A2 UFFICIALE – Firenze ingaggia Laura Cremona

Il primo colpo di mercato della Pallacanestro Femminile Firenze eฬ ๐‹๐š๐ฎ๐ซ๐š ๐‚๐ซ๐ž๐ฆ๐จ๐ง๐š!

Cresciuta cestisticamente nella Pol. Basket Calendasco, si trasferisce a 15 anni nelle giovanili di Battipaglia.

Dal 2015/16 ha giocato stabilmente a Battipaglia dove oltre a militare in A1 ha anche raggiunto le finali nazionali U18, venendo inserita nel miglior quintetto ideale.

La giocatrice classe 2000 nell’ultima stagione all’Alperia Basket Club Bolzano ha registrato 6.1 punti, 1.4 assist, 2.2 rimbalzi e 1.3 palle recuperate di media a partita.

Laura ha anche esordito con la maglia azzurra nel 2014 a Slovenj Gradec (Slovenia) al Trofeo BAM under 14. In questo torneo, oltre esser stata nominata capitano della squadra, eฬ€ stata la miglior realizzatrice italiana nella competizione, siglando 47 punti in cinque partite (12 punti contro la Croazia, 13 punti contro Israele e 9 punti all’esordio contro la Spagna). Nel 2018 ha anche partecipato agli Europei con la Nazionale U18.

๐Ÿ—ฃ๏ธEcco le sue prime parole:

“Ho grandi aspettative e tanta energia da dedicare a questo nuovo inizio che ci attende!Sono felice ed onorata di poter essere parte integrante della prossima stagione e daroฬ€ il 100×100 per la squadra, per me e per la Societaฬ€”

Uff.Stampa PF Firenze