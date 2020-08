A2 UFFICIALE – Firenze ingaggia Martina Scarpato

Il gruppo si rinforza ancora….

Stasera vi presentiamo Martina Scarpato.

Guardia classe 2000, Martina dopo aver calcato i primi passi sul parquet a Napoli, inizia a fare sul serio a Battipaglia dove si trasferisce a 14 anni. Negli anni delle giovanili, è sempre arrivata a disputare le finali regionali vincendo uno scudetto Under 20 nel 2017.

Nelle ultime due stagioni frequenti le presenze in serie B con diverse entrate in quintetto e nella stagione 2018-19 ha disputato anche la finale per A1 con Cagliari. Che dire, auguriamo a Martina di proseguire la sua formazione cestistica trovando soddisfazioni per se e successi per la PFF.

Uff.Stampa PFF