A2 UFFICIALE – Flavia De Cassan firma con San Giovanni Valdarno

A passi decisi verso la chiusura del roster. La Polisportiva Galli non perde tempo e aggiunge al nuovo roster Flavia De Cassan.

Classe 1998, De Cassan porta esperienza e versatilità potendo occupare il ruolo sia di guardia che di ala. Cresciuta nella Stella Azzurra, successivamente è passata alla Dike Napoli. La prima vera stagione è però quella a Orvieto, quando nel 2018-19 chiude con 9 punti e 7 rimbalzi di media. Successivamente è protagonista di due stagioni a Umbertide, dove si conferma con le stesse cifre. L’exploit avviene però in Toscana, dove ha giocato gli ultimi due campionati con la maglia di Firenze insieme all’altra new entry Marta Rossini: due stagioni ad alto livello, l’ultima delle quali chiusa con 11 punti e 8 rimbalzi a partita. Cifre e impatto notevole, che hanno permesso a Firenze di sfiorare la promozione in A1.

