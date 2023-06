A2 UFFICIALE – Florencia Llorente resta a Mantova

La società è felice di comunicare che Florencia Llorente proseguirà in biancorosso anche per la stagione entrante. Ormai di casa sangiorgina, per la pivot italo argentina si tratta della quarta stagione con i colori biancorossi e la seconda come capitana.

Con un curriculum di tutto rispetto – che l’ha sancita miglior rimbalzista della regular season nella stagione 2020/2021 – ed una media di 11,6 punti e 9,3 rimbalzi a partita nella scorsa annata, Llorente, rimasta ai blocchi nell’ultimissima parte della regular season conclusa, continuerà ad essere la certezza di coach Purrone sotto le plance.

Florencia Llorente si sente parte integrante del progetto e della società mantovana: “Ho sposato il progetto della società e dello staff ormai da quattro anni e credo che stia diventando più ambizioso anno dopo anno. Mi trovo molto bene sia del punto di vista sportivo che umano. La città, come dico sempre, mi piace tantissimo e la sento come la mia seconda casa. Sono molto contenta di rimanere un altro anno a Mantova.”

La stagione effettiva inizierà ad ottobre, in casa San Giorgio però si stanno iniziando ad imbastire i roster e gli obiettivi si dipanano: “Sicuramente vorrei riuscire a fare ancora meglio rispetto all’anno scorso; sono del parere che con la squadra che eravamo avremmo potuto fare molto di più, quindi per quest’anno non ci sono alibi. Vogliamo essere una squadra competitiva, tosta e consistente. L’obiettivo principale sarà riuscire ad arrivare tra i primi 4 per qualificarsi alla Coppa Italia, sarebbe veramente il top.”

Al raduno mancano ancora diverse settimane, ma Llorente lontana dal campo, sia a livello atletico che umano, non riesce a stare: “Personalmente sto già lavorando sodo per riuscire ad essere un punto di riferimento importante sia dentro che fuori il campo facendo quello che serve per arrivare ai nostri obiettivi.”

Qualche rammarico per la scorsa stagione, ma tanto da tenere: “Abbiamo imparato dai nostri errori e siamo cresciute. Nei momenti di difficoltà ci siamo unite come gruppo squadra e abbiamo guadagnato un bagaglio di esperienza che potremo spendere nel futuro.

Sappiamo che quando siamo tutte collegate, concentrate e giochiamo insieme il nostro sistema di gioco funziona molto bene, con un livello davvero alto.”

Infine un saluto, un sentito ringraziamento ed un augurio da parte della capitana biancorossa che, come già detto, sente Mantova una sua seconda pelle: “Vorrei salutare tutta la famiglia mantovana e tutti i nostri tifosi che ci hanno sempre seguito e sostenuto anche quando le cose non andavano bene. Siete stati meravigliosi tutta la stagione! Grazie di cuore!

Sono pronta per un altro anno insieme. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto!”

