A2 UFFICIALE – Francesca Baldassarre approda a La Spezia

Nuovo arrivo in casa Cestistica Spezzina: si tratta di Francesca Baldassarre, guardia classe 2008, proveniente dalla VoloRosa Basket Brindisi. Francesca è uno dei migliori prospetti del settore giovanile azzurro, con cui ha già avuto esperienze in alcuni tornei e manifestazioni, ed è tra le convocate per il raduno della nazionale Under 16 che disputerà in Turchia l’europeo di categoria a metà agosto. La giocatrice brindisina, inoltre, è reduce dallo scudetto Under 17 ottenuto con la Magnolia Campobasso. Nel palmares di Baldassarre c’è anche una Coppa Italiana Techfind U14 con la Firenze Basketball Academy, oltre ad esser stata premiata come MVP della manifestazione ed inserita nel miglior quintetto.

Crediti fotografici: Maurizio Silla, Magnolia Basket Campobasso

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina