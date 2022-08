A2 UFFICIALE – Francesca Cassani giocherà a Carugate

By

Ultimo arrivo in casa Dimensione Bagno Carugate, si tratta di Francesca Cassani, 27 anni, guardia di 176cm proveniente da Pallacanestro Varese (B lombarda) dove ha giocato le ultime stagioni.

Francesca, ha chiuso la passata stagione con 11 punti di media partita, partecipando alle Final4 regionali.

A 18 anni ha esordito in serie A2 con il Geas, con una media di 3.4 punti a partita; in A2 anche nel 2018 con la maglia di Varese, con una media di 8.2 punti a partita ma fermata da un brutto infortunio non ha potuto finire la stagione, poi 4 anni a Varese, dove è diventata anche capitana della squadra.

Un fisico molto atletico e strutturato, ideale per la categoria, gioca nel ruolo di guardia ed entrerà nelle rotazioni a Carugate insieme a Baiardo e Nespoli. Benvenuta Francesca!

