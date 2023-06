By

La prima conferma è di quelle importanti. PF Umbertide è lieta di annunciare che Francesca D’Angelo sarà ancora parte del roster anche per il campionato 2023-24.

La lunga classe 2001 è reduce da una gran stagione: dopo tre stagioni a Castelnuovo Scrivia, la scorsa estate è approdata a Umbertide. Nel suo primo anno in maglia PFU si è messa in evidenza come una delle migliori giocatrici nel suo ruolo, chiudendo la stagione con 13 punti e 8 rimbalzi di media a partita.

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE