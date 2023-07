7 anni di esperienza in A2 (Carugate), nei quali si è messa in mostra come una delle migliori playmaker della categoria. Giocatrice in grado di garantire sicurezza e continuità, con intelligenza tattica e visione di gioco. Le piace segnare, ma soprattutto far giocare la squadra. Ecco in regia, la nuova Foxes: FRANCESCA DIOTTI.

UFF.STAMPA FOXES GIUSSANO