A2 UFFICIALE – Francesca Evangelista resta a Livorno

Francesca Evangelista vestirà per la quinta stagione consecutiva la casacca del Jolly Acli Basket Livorno

La prima in serie A2 nel 2020/‘21. Poi tre in serie B, culminate con altrettante finali nazionali. E adesso il ritorno in A2, più che mai meritato, dopo tante intense battaglie sportive in rosablu

Le sue parole: “Sono molto contenta di poter vestire la maglia del Jolly per un altro anno; e per questo ringrazio la società e i dirigenti che ci danno la possibilità di poter disputare una stagione che si prospetta stimolante e competitiva. Una categoria, la serie A2, che abbiamo già conosciuto, ma allo stesso tempo diversa vista la recente riforma; e che richiederà il massimo dell’impegno e un grande lavoro settimanale. Sono impaziente di conoscere le nuove compagne di squadra che, sono sicura, porteranno esperienza e stimoli importanti; e di farmi guidare dal nuovo coach, che sarà un valore aggiunto a un gruppo, che da sempre è lo storico punto di forza del nostro spogliatoio”

UFF.STAMPA JOLLY LIVORNO