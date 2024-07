A2 UFFICIALE – Francesca Favaretto nuova giocatrice dell’Alperia Bolzano

Francesca Favaretto è una guardia di 175 centimetri nata a Conegliano in provincia di Treviso e ha giocato nelle ultime due stagioni a Ponzano.

Proprio la società nella quale ha militato nelle giovanili per poi spostarsi, prima di rientrare nella società trevigiana, a Marghera e a San Martino di Lupari.



Ciao Francesca benarrivata a Bolzano!

Dopo due anni a Ponzano, vicino a casa, hai deciso di tornare a spostarti accettando la chiamata del BCB.

“Ciao a tutti e grazie per il benvenuto!

Dopo due anni a Ponzano sentivo il bisogno di nuove sfide. Quando BCB mi ha chiamata, ho colto subito l’opportunità di mettermi alla prova in una squadra ambiziosa e ben organizzata.

Inoltre, spostarmi mi offre la possibilità di uscire dalla mia zona di comfort, incontrare nuove persone e vivere esperienze che contribuiranno alla mia crescita complessiva. Sono molto motivata e pronta a dare il massimo per il team.”

Hai già avuto modo di giocare al PalaMazzali da avversaria, ma raccontaci tu che tipo di giocatrice sei e quali ritieni siano i tuoi punti di forza.

“Ho giocato al PalaMazzali da avversaria, ma ora sono entusiasta di chiamarlo “casa”.

Sono una giocatrice versatile, a cui piace contribuire sia in attacco e soprattutto in difesa. I miei punti di forza sono l’1vs1, la difesa aggressiva, la grinta e la voglia di buttarmi su tutti i palloni vaganti. Queste caratteristiche mi permettono di mantenere alta l’intensità e l’energia in ogni momento e spero contribuiranno ad ottenere ottimi risultati in questa stagione!”

Al di là del basket cosa fai nella vita?

“Al di là del basket, nella vita ho lavorato nel mondo dell’hotellerie e ultimamente come social media manager. Sono sempre stata affascinata dalle lingue straniere e dalle culture diverse dalla nostra, mi piace imparare e scoprire nuove realtà. Amo viaggiare e spesso giro il mondo con lo zaino in spalla, alla ricerca di nuove avventure e esperienze stimolanti. Queste passioni mi permettono di crescere continuamente e di portare una prospettiva aperta e curiosa anche nella mia carriera sportiva.”

Hai già conosciuto coach Romano?

“Sì, con coach Romano ci siamo sentiti telefonicamente. Mi ha dato un quadro generale su quello che sarà il lavoro quest’anno e mi è sembrato molto convinto delle scelte fatte e motivato a fare il meglio possibile per noi e per la società. Ho apprezzato molto la sua chiarezza e la sua determinazione. Credo che con la sua guida riusciremo a crescere come squadra e a raggiungere importanti traguardi. Sono entusiasta di iniziare a lavorare con lui e di vedere dove ci porterà questa stagione. Ringrazio anche i tifosi, che non vedo l’ora di conoscere. A presto!”

“La sua grinta e la sua determinazione sono le caratteristiche che mi hanno convinto a prendere Favaretto – sono le prime parole di Massimo Romano riguardo alla sua nuova giocatrice -.

Sono sicuro che riuscirà da subito ad integrarsi nel gruppo e a dare il suo importante contributo.

Con questo arrivo la squadra è quasi definita… Dall’esterno manca manca forse ancora un tassello per completare quella che sarà sicuramente una compagine competitiva”.

