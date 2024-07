By

Il primo nuovo acquisto della Cestistica è Francesca Pia D’Angelo. L’ala/pivot avellinese arriva da Umbertide, dove ha disputato le ultime due stagioni. Francesca, classe 2001, ha chiuso la scorsa stagione nel girone B di serie A2 con 8,7 punti di media a partita, il 48% da dentro l’area e 5,2 rimbalzi. Prima di approdare in Umbria, per lei anche tre annate a Castelnuovo Scrivia, sempre in serie A2. Benvenuta!

Foto P.F. Umbertide

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina