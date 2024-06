A2 UFFICIALE – Francesca Zara alla Velcofin Interlocks Vicenza fino al 2026

ono passate solo due settimane dalla salvezza della Velcofin Interlocks Vicenza, ottenuta ai play-out contro la Dimensione Bagno Carugate, ma la dirigenza berica si è già attivata, andando a blindare per due stagioni quella che forse è stata la vera MVP della stagione biancorossa. Francesca Zara, infatti, artefice della salvezza vicentina, resterà alla guida della squadra fino al 2026: il rinnovo contrattuale è stato felicemente accettato dall’allenatrice bassanese, pronta a proseguire nella sua avventura alla guida dell’AS Vicenza. Un tassello fondamentale per la costruzione della prossima Velcofin.

Dopo la stagione appena conclusa, è sembrato fondamentale ripartire dall’allenatrice della salvezza. Zara è arrivata a Vicenza ad inizio dicembre, dopo un inizio di campionato molto difficile. Piano piano, l’ex giocatrice della nazionale si è messa a lavorare sulle giocatrici a sua disposizione e, nel 2024, la Velcofin Interlocks Vicenza ha cambiato marcia: nel girone di ritorno, le biancorosse hanno vinto 8 partite su 13, un trend da play-off, che non è bastato però per evitare gli spareggi salvezza, complice il grande ritorno sfoderato anche da Umbertide, principale concorrente per il nono posto, utile a mantenere l’A2 senza i play-out. La capacità però di dare nuova linfa ad un gruppo sfiduciato e a far emergere tecnicamente e caratterialmente tutte le ragazze a sua disposizione, ha portato la dirigenza dell’AS Vicenza a puntare ancora sull’allenatrice nativa di Bassano.

“Siamo molto felici di poter rimanere con Francesca altri due anni” dichiara Lidia Gorlin, direttrice sportiva della Velcofin Interlocks Vicenza “Quanto fatto in questi sei mesi ci ha convinti che sia la persona giusta per poter guidare la nostra squadra nei prossimi due anni. Con lei siamo sicuri di aver avviato un progetto importante.”

La stagione della Velcofin Interlocks, quindi, ad inizio giugno, è già iniziata. A breve arriveranno le prime notizie su chi andrà a comporre il roster a disposizione di Francesca Zara per la stagione 2024-25.

UFF.STAMPA VELCOFIN VICENZA