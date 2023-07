Alla Cestistica Spezzina arriva Gaia Castelli: la playmaker, classe 2006, ha disputato l’ultima stagione a Battipaglia, affrontando anche le bianconere nella semifinale playoff. Per Gaia 6,2 punti di media e 29 presenze con buon minutaggio in A2. Castelli, inoltre, ha vestito la maglia azzurra nelle nazionali giovanili, con l’europeo U16 del 2022 come ultima grande manifestazione disputata: 7 presenze per lei con 12,9 punti di media a partita.

Ufficio stampa Cestistica Spezzina