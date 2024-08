A2 UFFICIALE – Giangrasso firma con Ancona

Il Basket Girls Ancona prosegue l’opera di rebuilding del proprio roster affidato alle cure tecniche di coach Luca Piccionne e comunica con soddisfazione l’avvenuto accordo per la stagione 2024/2025 con l’atleta Sara Giangrasso che sarà a disposizione dello staff tecnico biancorosso sin dal 21 agosto prossimo, data in cui la squadra inizierà la preparazione in vista del campionato di Serie A2.

Classe 2000, nativa di Tortona, Giangrasso è un’esterna in possesso di ottime doti atletiche e offensive che andranno a combinarsi perfettamente con le qualità delle altre giocatrici attualmente già in organico. Cresciuta nel Derthona Basket, matura poi a Castelnuovo Scrivia dove debutta in Serie A2 nel 2016/17 e rimane anche nella stagione seguente. Nel 18/19 è ancora in Piemonte, a Moncalieri in Serie B dove resta due anni ottenendo nel secondo la promozione in A2. Nel 2020/21 esce dai confini regionali e firma con Livorno chiudendo il positivo campionato di A2 con una media di 10.5 punti a partita. La canotta del Nico Basket Firenze è la maglia di Giangrasso nella stagione 21/22 e anche nel capoluogo toscano il suo rendimento è ottimo (11.4 punti e 4.4 rimbalzi). Nel 2022/23 va alla Virtus Cagliari (8.7 punti e 4.5 rimbalzi), mentre nell’ultima stagione torna in Piemonte per giocare con il Torino Teen in A2. Con il team torinese neopromosso ottiene la salvezza al secondo turno dei playout contro il Basket Roma (battuto nella serie precedente proprio dal Basket Girls) e Giangrasso è autentica protagonista segnando 28 punti in gara-2 giocata nella Capitale con un eccezionale 8/11 da tre punti. Ma l’intera stagione 23/24 della neo dorica è sicuramente da pollice alto. 12 punti e 3.7 rimbalzi di media, con il 33% da tre punti, il 46% da due e l’84% ai liberi. Per ben 5 volte ha sfondato il muro dei venti punti segnati, la seconda miglior realizzatrice della squadra dopo Colli.

“Mi ritendo una giocatrice a cui piace molto correre in contropiede e tirare – sono queste le prime parole di Sara Giangrasso in biancorosso – Sono molto felice ed entusiasta di far parte di questo progetto, dopo una buona stagione a Torino arrivo ad Ancona con la determinazione di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società e di crescere a livello personale sotto la guida di coach Piccionne.Non vedo l’ora di cominciare.”

BENVENUTA SARA!

UFF.STAMPA BASKET GIRLS ANCONA