A2 UFFICIALE – Giglio Tos rinnova con Nico Basket

Altra conferma importante, si tratta di una giocatrice che è nel roster rosanero da ormai diverse stagioni, si tratta di Simona Giglio Tos. Siamo felici che anche per la prossima stagione vestirà la casacca rosanero.

Il DG Zazzaroni in merito alle qualità tecniche di Simona: “È una giocatrice che esprime il talento allo stato puro. Capace di fare canestro in ogni maniera ha mani in grado di fare magie. Si è voluto fortissimamente la sua conferma perché darà alla squadra un plus di qualità assoluta. Può giocare sia Play che guardia darà alla squadra momenti di assoluto spettacolo con assist magici e punti. Il sistema di gioco esalterà ancora di più le sue caratteristiche e Simona farà divertire le compagne ed esaltare il pubblico … sarà la miccia per lo show time richiesto da coach Andreoli.”

Uff.Stampa Nico Basket