A2 UFFICIALE – Ginevra Zangara nuovo innesto di Vigarano

La Pallacanestro Vigarano, presieduta da Marco Gavioli, è lieta di annunciare di aver firmato Ginevra Zangara per la stagione sportiva 2024/2025.

Guardia/ala, classe 2006 (ha appena festeggiato il compleanno numero 18), 177 centimetri, è reduce da due stagioni, 49 partite complessive giocate, con la canotta della Stella Azzurra Roma. La carriera. Zangara ha iniziato a giocare a basket a sette anni, nella Virtus Albano Pavona Basket, dove è restata fino ai 14 anni. Dopo le convocazioni con la selezione regionale Lazio nei tornei Fip, è arrivata la chiamata del Talea Basket, successivamente quella della Stella Azzurra Roma, società con cui ha vinto il titolo regionale U17: Zangara chiude con 12 punti a gara e 22 palle recuperate in 6 partite un’esperienza di crescita, come dovrà essere la nuova avventura con Vigarano.“Di tutte le offerte ricevute, ho scelto Vigarano per la sua storia, per la preparazione che ho notato nel presidente Gavioli e nello staff e per la stima che la società ha dimostrato nei miei confronti, come per il senso di famiglia che mi ha trasmesso – le prime parole di Zangara -. Voglio dare tutto per questa squadra, aiutandola a raggiungere gli obiettivi prefissati, sono certa che riceverò molto da tutte le mie compagne e dallo staff tecnico che ringrazio sinceramente assieme al presidente per avermi scelta e per darmi questa possibilità. Sono felicissima e orgogliosa di entrare a far parte di questa famiglia. A livello tecnico-tattico gioco da guardia/ala, sono decisa a cogliere opportunità e raggiungere i miei obiettivi, determinazione competitiva e capacità di affrontare le sfide frontalmente subendo fallo, importante presenza energica e dinamica sul campo. Predisposizione alla fase difensiva, buona velocità e tiro”.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano