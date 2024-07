A2 UFFICIALE – Giorgia Assentato ancora con la Velcofin Interlocks Vicenza

Altra conferma nel roster della Velcofin Interlocks Vicenza: la società biancorossa ha infatti raggiunto l’accordo per un altro anno di contratto con Giorgia Assentato, che rimane così sotto i Berici per la seconda stagione consecutiva. Con la conferma della classe 1999, salgono a nove le giocatrici a disposizione di Francesca Zara per la stagione 2024-25.

Assentato si è rivelata un’arma preziosissima nell’attacco vicentino nella stagione scorsa, piazzando anche la tripla decisiva per spezzare l’equilibrio nella determinante gara-3 di play-out contro Carugate. Dodici volte in doppia cifra l’anno passato, la classe 1999 ha messo in luce le sue abilità al tiro piazzato, sia dentro che fuori dall’arco, e ha mostrato di avere ancora margini di crescita. La seconda stagione agli ordini di Francesca Zara non potrà che giovarle sotto ogni aspetto.

“Avevo tanti buoni motivi per restare ancora a Vicenza” ha detto Assentato dopo il rinnovo “A partire dalla volontà di fare un’annata migliore in cui la squadra potesse togliersi più soddisfazioni. In secondo luogo, il progetto che si sta costruendo con Francesca e con la società è importante e ho sentito la volontà di farne parte. Penso che la squadra costruita sia competitiva e che si possa arrivare ai play-off. Poi, se si riuscisse a fare qualcosa di più, sarebbe tanto di guadagnato”.

L’estate vicentina comunque non è ancora finita: presto altri annunci da parte della Velcofin Interlocks Vicenza in vista della stagione 2024-25.

uff.stampa velcofin vicenza