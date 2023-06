A2 UFFICIALE – Giorgia Assentato firma con Vicenza

Velcofin Interlocks Vicenza piazza un altro colpo sul mercato: direttamente dall’Alperia BasketClub Bolzano, la società biancorossa ha ingaggiato Giorgia Assentato, esterna classe 1999 che nella passata stagione è stata una delle chiavi della buona stagione delle altoatesine. Assentato è la quarta giocatrice a disposizione di coach Claudio Rebellato per la stagione 2023-24 e si aggiunge alle conferme di Sturma e Peserico e alla firma di Ruffo. Classe 1999, 176 centimetri, Assentato ha esordito in A2 con la maglia di Salerno da giovanissima: a soli quindici anni già calcava il parquet della categoria con la casacca della società campana. Scesa di categoria con la stessa maglia, è tornata al secondo livello della pallacanestro italiana con Bolzano, società dove si è trasferita nella stagione 2019-20. Nelle quattro stagioni in Alto Adige, si è confermata come una delle giocatrici più importanti della squadra, capace di giocare in più posizioni sugli esterni e facendo registrare cifre costantemente in crescita. Nell’ultima annata ha chiuso in doppia cifra di media di punti, compresi due exploit oltre i 20 (la miglior prestazione i 29 rifilati a Costa Masnaga), crescendo a livello percentuale in tutte le categorie di tiro. Un altro arrivo quindi in casa VelcoFin Interlocks Vicenza: una giocatrice con punti nelle mani che possa dare soluzioni alternative con il tiro da fuori o dalla distanza. Un tassello importante nello scacchiere di coach Rebellato, la cui squadra prende forma ogni giorni di più.

UFF.STAMPA VELCOFIN VICENZA