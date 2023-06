A2 UFFICIALE – Giorgia Bocola firma con la Polisportiva Galli

Quinto tassello di mercato inserito nel roster 2023-24. Il Patron Salvatore Argirò mette a segno un altro colpo di mercato ingaggiando la lunga Giorgia Bocola.

Classe 2000, Bocola va ad aggiungersi alla conferma di Lazzaro e agli innesti di Amatori, Mioni e Reggiani. Dopo diverse stagioni a Civitanova Marche che l’hanno vista come una delle lunghe migliori della categoria, durante lo scorso campionato l’approdo a Vigarano dove ha chiuso con 8 punti e 6 rimbalzi di media a partita, contribuendo alla salvezza della sua squadra.

LA CARRIERA

2015-2016: Virtus Civitanova Marche (Serie A2): 12 games: 1.8ppg, 3.1rpg

2016-2017: Infa Feba Civitanova Marche (Serie A2): 18 games: 4.4ppg, 4.4rpg

2017-2018: Feba Civitanova Marche (Serie A2): 30 games: 7.6ppg, 5.6rpg, FGP: 49.2%, 3PT: 8.7%, FT: 53.2%

2018-2019: Feba Civitanova Marche (Serie A2): 30 games: 8.7ppg, 6.2rpg, FGP: 44.2%, 3PT: 28.0%, FT: 5.3%

2019-2020: Feba Civitanova Marche (Serie A2, starting five): 21 games: 10.3ppg, 8.6rpg, 1.1apg, 1.7spg, FGP: 40.3%, 3PT: 18.8%, FT: 66.7%

2020-2021: Feba Civitanova Marche (Serie A2, starting five): 27 games: 9.6ppg, 6.9rpg, 1.2apg, FGP: 47.4%, 3PT: 12.5%, FT: 70.1%

2021-2022: Feba Civitanova Marche (Serie A2, starting five): 25 games: 13.5ppg, 8.8rpg, 1.9apg, FGP: 46.0%, 3PT: 20.0%, FT: 75.6%

2022-2023: Dondi Multistore Vigarano (Serie A2, starting five): 31 games: 8.0ppg, 5.8rpg, FGP: 47.6%, 3PT: 33.8%, FT: 78.3%

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI