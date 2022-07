A2 UFFICIALE – Giorgia Mini è una nuova giocatrice di Battipaglia

È Giorgia Mini il terzo volto nuovo di una Battipaglia che, per l’ennesima volta nella sua storia, decide di investire su giovani talenti di grande qualità, come Giorgia appunto che, sebbene giovanissima, ha già avuto modo di mostrare in più circostanze il proprio considerevole valore.

Nata a San Daniele del Friuli l’11 ottobre del 2004, Giorgia è una guardia dalle qualità fisiche (182 centimetri di altezza) e tecniche di prim’ordine, come ampiamente dimostrato a San Martino di Lupari: con indosso, per tre stagioni, la prestigiosa canotta giallonera delle Lupe, Giorgia ha collezionato presenze in tutte le principali competizioni nazionali, sia Senior (A1, A2 e Serie B), che giovanili (Finali Nazionali e Coppa Italiana). Il tutto, senza avere ancora compiuti i 18 anni di età.

Ecco, allora, giustificata la soddisfazione nell’aver portato a Battipaglia l’ennesimo talento di spessore dando continuità ad un entusiasmante progetto a forte vocazione giovanile.

Ecco le prime parole di Giorgia Mini da giocatrice biancoarancio:

D: Cosa ti ha convinta ad accettare la proposta di Battipaglia?

R: Battipaglia è al momento una delle migliori società di A2 per le giovani. Ha un progetto nel quale credo molto perché mette le atlete nelle condizioni migliori possibili per crescere. Il presidente e tutto lo staff mi hanno mostrato fin da subito quanto l’ambiente sia accogliente e disposto a lavorare.

D: Nella tua pur giovanissima carriera, hai già avuto modo di giocare più volte al PalaZauli. Come immagini sarà giocarci da padrona di casa, ossia indossando la canotta biancoarancio?

R: Devo essere sincera: giocare da avversaria al PalaZauli non è per niente facile. I tifosi si fanno sentire dal primo al 40° minuto (se non ci sono i supplementari), a prescindere dal risultato. Spero che sentirli sul parquet darà la giusta carica e ci farà sentire ancora di più un grande gruppo.

D: Parlaci un po’ di te, sia come ragazza che come giocatrice.

R: Mi piacciono molto l’arte, la fotografia, la natura e quando ho tempo amo stare all’aria aperta con i miei amici.

Sono molto sincera e piuttosto schietta e credo che parlare in modo diretto alle persone sia spesso la soluzione migliore.

Per quanto riguarda il basket amo il fatto che sia uno sport di squadra e in quanto tale un buon rapporto con le compagne si vede ad occhio nudo sul campo di gioco. Proprio questo è il motivo per cui mi viene naturale cercare l’assist o aiutare in difesa. Quest’ultima infatti rappresenta, a parer mio, l’inizio di un attacco che permette alla squadra di correre e fare contropiede.

D: Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione?

R: Nella prossima stagione vorrei crescere a livello individuale lavorando al massimo per poter dare il mio contributo. A livello di squadra, ovviamente, vorrei che l’annata andasse al meglio per portarci a casa delle belle soddisfazioni. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura a Battipaglia!

Benvenuta a Battipaglia, Giorgia!

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese