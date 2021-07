La Pallacanestro Femminile Umbertide comunica che l’ala Giorgia Paolocci farà parte del roster bianco-azzurro per la sesta stagione consecutiva. La cestista capitolina, cresciuta nella Stella Azzurra Roma, era approdata alla PFU nel 2016 e da allora non ha mai abbandonato la società umbertidese.

Giorgia è diventata negli anni un vero e proprio punto di riferimento per tutto l’ambiente bianco-azzurro, arrivando a ricoprire il ruolo di vice-capitano. Inoltre, nell’ultima stagione, Giorgia ha saputo sostituire Federica Giudice, vittima della rottura del legamento crociato, in qualità di capitano. L’ala classe 1999 è sempre pronta ad aiutare la squadra, incitando le proprie compagne anche dalla panchina, testimonianza del suo grande attaccamento al gruppo ed alla maglia.

All’atto del suo rinnovo con la PFU, Giorgia dichiara:”Ormai potete considerare anche me umbertidese. A parte gli scherzi, sono molto contenta di rimanere qui ancora un anno e devo ringraziare la società per la fiducia che ripone in me. Siamo un bellissimo gruppo di ragazze che hanno tanta voglia di lavorare e divertirsi insieme per crescere di squadra ma anche individualmente. Ognuna di noi si mette a disposizione delle altre e penso che questa sia la nostra chiave, quella che ci ha permesso di fare bene quest’anno e ci permetterà di fare ancora meglio il prossimo”.

Riguardo l’ultima stagione, la cestista bianco-azzurra afferma:”Questa stagione è stata positiva se si contano tutti i vari infortuni che abbiamo avuto durante l’anno in particolare quello del nostro capitano Federica Giudice che ci ha richiesto di unirci ancora di più come squadra e mettere qualcosa in più sul campo per disputare un buon campionato. Mentirei – prosegue Giorgia – se ti dicessi che non c’è un po’ di dispiacere per i playoff però penso che tutte queste esperienze ci abbiano arricchito sia individualmente che come collettivo così da arrivare ancora più pronte quando si presenterà l’occasione per riscattarci”.

Il vice-capitano della PFU pensa già agli obiettivi per la prossima stagione:”Ogni stagione è impegnativa e tosta. Noi lavoreremo giorno dopo giorno fissandoci piccoli obiettivi da raggiungere cercando di arrivare più in alto possibile”.

Ringraziamo Giorgia per la disponibilità e tutto l’ambiente bianco-azzurro le invia un grande in bocca al lupo per la prossima stagione.

