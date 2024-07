A2 UFFICIALE – Giorgia Polimene resta a Roseto

By

Le Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver confermato Giorgia Polimene per la stagione 2024/2025.

Playmaker con forte attitudine al lavoro, Polimene è molto veloce nella lettura delle situazioni di gioco, disponendo di ottimo ball handling e di un tiro preciso e pulito. Lo scorso anno ha trovato minutaggi crescenti in Serie A2 ed è stata una delle assolute protagoniste della promozione della seconda squadra dalla Serie C alla Serie B.

Soddisfatto coach Simone Righi: “Giorgia è l’esempio di come il lavoro e la volontà di migliorarsi possano portare a dei grandi risultati. L’anno scorso ha dimostrato, sotto la sapiente guida di coach Montuori, di poter crescere molto. Può ancora ampliare il suo potenziale cestistico e ci darà una grande mano, sia in Serie A2 che in Serie B”.

