A2 UFFICIALE – Giorgia Sammartini confermata a Trieste

Sarร uno dei pilastri di Futurosa 2022-23, attesa alla consacrazione in serie A, con prospettive di crescita futura tutte da scrivere: ๐—š๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ถ๐—ฎ ๐—ฆ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ถ, ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐˜†-๐—ด๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿญ, ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ฎ ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐˜ƒ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ถ๐—ผ ๐—™๐˜‚๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ฎ, รจ stata una delle grandi artefici della promozione delle #F e, per la dirigenza Futurosa, era una delle pedine fondamentali da confermare per il prossimo campionato. Intelligenza cestistica fuori dal comune, ottimo tiro dalla lunga, forza fisica esplosiva e un innato senso di posizione a rimbalzo, Sammartini, nonostante la giovanissima etร , รจ da anni una delle giocatrici di maggior talento e continuitร della categoria. Capace di impostare il gioco e di finalizzarlo (รจ stata seconda realizzatrice assoluta del campionato, dietro Miccoli), si รจ confermata una delle giocatrici che interpreta il ruolo nel modo piรน moderno. Talento in campo e ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐—ด๐—ป๐—ผ ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ ๐˜€๐˜๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ผ: Giorgia sta portando avanti con altrettanto successo il percorso universitario nella Facoltร di Ingegneria, dopo un brillante quinquennio al liceo classico Petrarca, che le รจ valso anche il Premio Sport-Scuola messo in palio a livello nazionale dalla FIP per il rendimento scolastico. ๐˜๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ต๐˜ช ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ช, ๐˜Ž๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜จ๐˜ช๐˜ข!

Uff.Stampa Futurosa Trieste