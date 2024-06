A2 UFFICIALE – Giovane e in rampa di lancio, Elisa Leghissa all’Use Rosa Scotti Empoli

La nuova Use Rosa Scotti aggiunge un nuovo tassello. Elisa Leghissa, classe 2006, è una nuova giocatrice biancorossa. Triestina, ala forte, è reduce da un campionato col Basket Roma che l’ha vista impegnata su più fronti: serie A2 nello stesso girone della Scotti, serie B ed Under 19. A livello giovanile si è messa in mostra anche a livelli importanti visto che ha preso parte al raduno dell’Under 18 ed ha già partecipato alle finali nazionali Under 17 e all’Interzona Under 19.

Un profilo a dir poco interessante e futuribile che, nel prossimo campionato, proverà a fare un altro passo in avanti nel suo percorso di crescita.

Ufficio Stampa Use/Use Rosa