A2 UFFICIALE – Giovanna Cela firma con Pallacanestro Bolzano

Giovanna Cela, 1997, ala guardia, nella scorsa stagione in forza a Basket Rosa Bolzano, è una nuova giocatrice di Pallacanestro Bolzano per la stagione 2022-23.

Le Sisters potranno contare, nella prossima stagione, su un ulteriore, consistente supporto da parte di una giocatrice dai mezzi atletici e tecnici di assoluto rilievo. Rapida, energica, esplosiva, ricca di intraprendenza, Giovanna Cela seppur giovane (25) vanta una importante esperienza cestistica. Esordisce diciassettenne con Basket Club Bolzano nel campionato di Serie B , al quale fa seguire ben tre ottime stagioni in serie A2 con valutazioni di grande interesse, costantemente in crescita di anno in anno. Nella stagione 19/20 per motivi professionali fa una scelta coraggiosa, abbandonando momentaneamente il basket semiprofessionistico . Offre il suo supporto a Basket Rosa Bolzano e per tre anni ne guida prima la promozione e poi la permanenza nella serie B triveneta. Le sue prestazioni sono da assoluta leader , sempre prima tra le marcatrici della sua squadra oltre ad essere un esempio per serietà ed attaccamento alla maglia anche in frangenti difficili. Questa serietà, unita alle sue indubbie qualità di Atleta, hanno indotto Pallacanestro Bolzano ad essere con entusiasmo in prima fila appena Giovanna ha palesato il suo desiderio di tornare a giocare nel basket di livello. Bolzanina doc, interpreta perfettamente il ruolo di ala con una forte propensione all’1c1 in velocità e con la ricerca frequente del rimbalzo dinamico. In difesa si è sempre presa la responsabilità di oscurare le migliori attaccanti avversarie, supportata in ciò da un grande temperamento e da rilevanti mezzi atletici.

Coach Pezzi: ” Siamo molto soddisfatti dell’inserimento di Giovanna nel nostro Roster. Intanto è una bolzanina DOC, idonea ad interpretare al meglio i valori della nostra città e dello sport cittadino. E’ una ragazza innamorata del gioco della pallacanestro e lo interpreta con una esuberanza ed una freschezza unica. E’ sempre la prima a lanciarsi su ogni pallone, mette energia dal primo all’ultimo minuto della gara. Spesso l’ho avuta come avversaria nei derby ed ogni volta lei ha lasciato il segno. Per noi il Suo arrivo ha una duplice valenza. Da una parte un indubbio potenziamento tecnico e di esperienza , dall’altra una iniezione di energia e di vitalità che deve essere esempio e di stimolo per tutte le giovani della squadra. Quindi “bentornata” in A2 ” Gio’, con l’augurio di un ottimo Campionato con le Sisters.”

Uff.Stampa Pall.Bolzano